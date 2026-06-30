Групповая выставка в честь дня рождения галереи. За четыре года галерея провела более 55 выставок, её посетили свыше 200 000 человек. В прошедшем году прошли персональные проекты Шурипы, Бугаева-Африки и Инфантэ, участие в ярмарках Art021 и Kiaf SEOUL, конкурсы для молодых художников и благотворительный аукцион. День рождения галереи решили отметить через большую групповую выставку, позволяющую осмыслить пройденный путь. В основу формата лёг принцип киноремейка: художникам предложили заново обратиться к одной из своих работ, переосмыслив её кинематографическими приёмами. Каждый подошёл к этому по-своему — кто-то переработал произведение целиком, а кто-то лишь его отдельный элемент: технику, образ, состояние или событие, когда-то послужившее импульсом для создания работы. Экспозиция строится подобно картотеке фильмов: в пространстве галереи каждый участник выставки представит две работы — «оригинал» и его «ремейк» — с авторским текстом, раскрывающим историю произведения и принципы работы над ним. Зрителям мы предлагаем вместе с нами пройтись по архиву воспоминаний и увидеть многогранность и разнообразие художественных практик и логики творческой мысли. Режим работы: ежедневно 11:00 – 20:00