Выставка-экспириенс в пяти актах. В основе авторской концепции лежит методика куратора проекта Динары РА, базирующаяся на многолетних исследованиях человеческого потенциала и подходов к его эволюции, практиках осознанности и глубинных знаниях в области сакральной геометрии. Проект соединят разные формы художественного выражения — от объектов и инсталляций до полноценного спектакля — шоу, сложных световых решений, авторского музыкального сценария и синтеза разных направлений в искусстве. Выставка становится ареной для диалога, где зрители являются соавторами — активаторами, делая сюжет живым и привнося в центральную линию замысла куратора свои смыслы, основанные на личном опыте и внутренних переживаниях. Символика проекта также представлена как часть искусства. Re-member дословно значит «вспомни и воссоединись» (непереводимая игра слов: remember – «вспоминать», re-member – опять становиться членом чего-то). Линия между «re» и «member» как ключевой элемент всех художественных и дизайнерских решений, отражающий главный смысл всего проекта — путь эволюции сознания через путь к себе, своей душе, к Богу. Витиеватость линии неслучайна — она говорит о том, что движение нашего жизненного пути может быть хаотичным на первый взгляд. Но видение пути умом всего лишь призма. Только душа знает истинное направление этой линии в стремление вперед, в развитие, в эволюцию. Отсюда ключевой посыл выставки: Your sole purpose — your soul purpose: твоя единственная цель – это цель твоей души.