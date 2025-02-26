Живопись и графика Юрия Ланглебена. Выставка, приуроченная к 70-летию художника, представит его живопись и графику с 1980-х до 2024 года. В экспозиции — пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные композиции, отражающие развитие авторского стиля. Юрий Ланглебен — живописец, график, реставратор и искусствовед. В его работах сочетаются влияние Московской школы живописи и Сурового стиля. Ранние работы отличаются экспрессивным мазком и фактурностью, а более поздние — сдержанной цветовой палитрой и абстрактностью. Графическая часть выставки посвящена Плещееву озеру — знаковому месту для художника. Режим работы галереи: вт-вс: 11:00 — 20:00 пн — выходной.