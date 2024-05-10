https://a3.vzmoscow.ru/ Галерея А3 была открыта в 1986 году. Тогда это был районный выставочный зал «Арбат» Киевского района столицы. В 1992 году выставочному залу было передано подвальное помещение площадью более ста квадратных метров. Благодаря этому, появилось место для хранения коллекции произведений современного искусства, для размещения оргтехники и рабочих мест научных сотрудников и для библиотеки. Выставочный зал «Арбат» стал галереей-выставочным залом музейного типа «Галерея А3». Галерея А3 организует и проводит выставки, различные культурные мероприятия, лекции и мастер-классы. Принимает участие в международных проектах. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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Комментарии
Виктория10 мая 2024, 16:43
Хочу 😭😭
Валерия20 июня 2024, 05:34
Виктория, погнали!
Пользователь №24319321 ноября 2022, 21:42
Сколько стоит билет
Пользователь №243193, стандартный билет стоит 200₽, комплексный (посещение двух параллельно идущих выставок) - 250₽
Пользователь №24077715 ноября 2022, 19:22
Очень понравились выставки. В магазине есть все на любой вкус, от декора для дома до бижутерии. Очень приятный персонал. Цены демократичные. Советую сходить.
Алина Романовна3 мая 2022, 22:08
Отличная галерея, с прекрасными кураторами. Недавно у них запустились перформансы, где оживляют картины. Великолепно, советую всем!
Вот такое мне по душе, душоночке