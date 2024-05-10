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А3

Москва, Староконюшенный пер., д.39

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https://a3.vzmoscow.ru/ Галерея А3 была открыта в 1986 году. Тогда это был районный выставочный зал «Арбат» Киевского района столицы. В 1992 году выставочному залу было передано подвальное помещение площадью более ста квадратных метров. Благодаря этому, появилось место для хранения коллекции произведений современного искусства, для размещения оргтехники и рабочих мест научных сотрудников и для библиотеки. Выставочный зал «Арбат» стал галереей-выставочным залом музейного типа «Галерея А3». Галерея А3 организует и проводит выставки, различные культурные мероприятия, лекции и мастер-классы. Принимает участие в международных проектах. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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Комментарии

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Софья
06 апреля, 07:54

Вот такое мне по душе, душоночке

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Виктория
10 мая 2024, 16:43

Хочу 😭😭

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Валерия
20 июня 2024, 05:34

Виктория, погнали!

П№
Пользователь №243193
21 ноября 2022, 21:42

Сколько стоит билет

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Юлия
24 ноября 2022, 12:32

Пользователь №243193, стандартный билет стоит 200₽, комплексный (посещение двух параллельно идущих выставок) - 250₽

П№
Пользователь №240777
15 ноября 2022, 19:22

Очень понравились выставки. В магазине есть все на любой вкус, от декора для дома до бижутерии. Очень приятный персонал. Цены демократичные. Советую сходить.

АР
Алина Романовна
3 мая 2022, 22:08

Отличная галерея, с прекрасными кураторами. Недавно у них запустились перформансы, где оживляют картины. Великолепно, советую всем!

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