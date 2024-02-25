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Raw Fest

O'Connell's
Покровка 18/18 стр.1

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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Проводим зиму с огоньком на RAW FEST 25 февраля в O'Connell's Pub. Поэзия, саунд-поэзия, "акустика" и "электричество" в самых разных стилях. В фестивале примут участие: РАЗНУЗДАННЫЕ ВОЛЕЙ – "экзипнос рок" (от греч. "умный"). От "русского прог-рока" до "саунд-поэзии", психоделика и экспериментала. Здесь поэзия, здесь музыка, здесь... Мышление. ЛИРИА и С.О.К. - творческий союз автора песен ЛИРИА и художницы Фрау Кестер. Акустический проект с перфомансом на грани музыки, поэзии и изобразительного искусства. Николай Барабанов и Творческое объединение «Апокатарсис» - правоприемник ТО «Искусство направленного времени». Участники могут не знать о своём участии в объединении. Дмитрий Свистунов – поэт, автор и декламатор нескольких саунд-поэтических проектов. Участник проекта "Твердый Воздух" и группы "Разнузданные Волей". Черный шум - эмоциональное отражение наших мыслей о мире, проецируемое в арт-психиделик рок. Лёша Игнатьев - музыкант, свободно творящий, не привязанный к какому-либо жанру или стилю. Основная тематика песен и стихов - о душе, мечте, смысле жизни, с элементами юмора и философии. Алёна Борисова – самоуверенный поэт, который любит кричать со сцены о несправедливости мироустройства, но, помимо этого, владеет любовной и городской лирикой. Bananaz – команда, для которой в порядке вещей смешать рэп и панк-рок, кантри с регги, рок-н-ролл с вальсом – и назвать это "Smiling Punk"! Анна Степанова (Русский Дом Философии) с музыкально-философской программой.

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