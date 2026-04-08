В самом "сердце" Москвы на одной из центральных улиц, Покровке, расположился ирландский гастрономический паб "O’Connell’s" с нетипичной для ирландского паба кухней: средиземноморской и паназиатской. Придя к нам, ты попедёшь в атмосферу старой доброй Ирландии. "O’Connell’s" паб славится широким ассортиментом пенного, авторской кухней от шефа Сергея Гужова, живыми морскими деликатесами, которых, при желании, ты сможешь выловить из нашего аквариума, расположенного в основном зале. В уютной атмосфере паба "O’Connell’s" в синем и зеленом залах любители живой музыки смогут насладиться различными концертами и зажигательными танцевальными вечеринками. http://oconnells.ru/interior/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-23:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00
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