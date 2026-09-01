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Равноденствие

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В день осеннего равноденствия свет и тьма становятся равны. Урожай собран, земля отдаёт последние плоды, лето заканчивается. В славянской традиции это время благодарения — за хлеб, за землю, за огонь, за прожитый круг. Но благодарность требует платы... Что скрывает осенний лес в эту ночь? Этой ночью: • перформативный показ мод • зарисовки с натуры • театральные перфомансы • хор «D.O.M.» • группа «прыгнула в кровать» • народный сказитель • опера и поэзия • хороводы • плетение венков • мастер-классы • диджей-сет • барная зона Важное условие дресс-кода — цвет. Образ должен состоять из любого сочетания белого / бежевого / молочного цветов. Приветствуется кружево, холщовые ткани, головные уборы. Стиль — славянская чика *для мужчин допускается низ тёмного цвета

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