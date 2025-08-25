ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Равная группа поддержки: сексуальность

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча на тему сексуальности. Если ты чувствуешь, что твоя сексуальность не вписывается в общепринятые рамки, сомневаешься в себе, ищешь понимание или просто хочешь разобраться в своих переживаниях. В мире, где часто приходится «держаться» и соответствовать ожиданиям, важно иметь безопасное пространство, где можно быть собой. Что такое равные группы и почему они важны? — Это формат встреч, где люди с похожим опытом поддерживают друг друга, делятся историями и находят отклик. — Их проводят не профессиональные психологи, а такие же участники, которые понимают, каково это — сталкиваться с тревожностью, выгоранием, сенсорной перегрузкой или чувством одиночества. — Ты можешь рассказывать о своих переживаниях или просто слушать — здесь никто не заставит делиться, если ты не хочешь. Как проходят встречи? — Все собираются в уютной ТОПИ, где можно сесть с чаем, укутаться в плед и быть в тишине, если это нужно. — Все разговаривают в формате доверительного круга — каждый говорит столько, сколько ему комфортно. — Все соблюдают правила безопасного общения, где нет токсичного позитива, давления или попыток «исправить» тебя. Участие за донат от 300 р — ты сам выбираешь сумму, комфортную для себя.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста