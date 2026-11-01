Все говорят, что надо быть добрее к себе. А как, если внутри живёт самый строгий судья, которого не переспорить и от которого не уехать? Эта встреча про то, как непросто бывает по-настоящему быть на своей стороне. На встрече поговоришь о таких темах: — Сострадание для всех, кроме себя. Когда другим ты умеешь сочувствовать, поддерживать и находить слова, а как только дело касается тебя, превращаешься в беспощадного едкого критика. — Поддержка, которая не доходит. Когда добрые слова других не ощущаются чем-то настоящим, потому что боишься расслабиться и поверить им. — Бесконечное сравнение. Когда ты постоянно меришь себя другими, постоянно ощущаешь себя недостаточным, а от психологов слышишь «надо быть добрее к себе» и от этого только острее чувствуешь, что у тебя не получается даже это. — Критика, от которой не сбежать. Можно переехать, отдалиться от тех, кто ранил, но самый сильный психологический хоррор порой устраиваешь себе сам, каждый день, и от него никуда не деться. Про то, откуда он берётся и как с ним быть рядом, не воюя. — Маленькие шаги к себе. Не «просто полюби себя» и не «будь добрее». А внимательно, осознанно, в своём темпе искать опоры, научиться уважению к себе, самосостраданию, а затем и любви. Формат: доверительный круг. Участие: 400 ₽ — предварительная запись + донат от 100 ₽ после мероприятия.