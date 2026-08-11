СДВГ — это не просто когда «не можешь сосредоточиться». Это про то, когда хочешь сделать — и не можешь начать. Когда начал — и не можешь остановиться. Когда знаешь, что важно — и всё равно делаешь что-то другое. Не потому что не стараешься. А потому что мозг работает иначе На встрече поговоришь об: — Исполнительная дисфункция — когда знаешь что надо, хочешь сделать, но не можешь начать. Или начать легко, а закончить невозможно — Рабочая память — когда инструкция теряется через пять секунд, промежуточные шаги рассыпаются, мысль уходит прямо во время разговора — Каждый день как первый — когда автоматизация не формируется. Одни и те же действия снова и снова требуют полного сознательного усилия — Гиперфокус и всё или ничего — когда можешь часами не отрываться от одного, а потом не можешь заставить себя сделать элементарное — Дисфория отвергнутости — про то, как критика, отказ или ощущение, что тебя не приняли, вызывают боль несоразмерную ситуации — Эмоциональная интенсивность — когда всё чувствуется острее, громче, сильнее. И окружающие не понимают, почему ты так «остро» реагируешь — Самообслуживание — когда еда, сон, уборка, записи к врачу, оплата счетов становятся отдельными препятствиями, которые требуют огромных ресурсов — Работа с СДВГ — про дедлайны, которые внезапны, про задачи, которые висят, про увольнения и уходы, про невозможность работать в системах, которые не подходят твоему мозгу — Когда работать не получается — не потому что не хочешь, а потому что каждая попытка заканчивается срывом или выгоранием — Маскинг и компенсации — сколько сил уходит на то, чтобы выглядеть собранным, внимательным, ответственным. И что происходит, когда этот ресурс заканчивается — Выгорание при СДВГ — когда долго держался за счёт сверхусилий, а потом просто перестал мочь. И как из этого выбираться — Гнев и обидчивость — когда эмоции накрывают мгновенно и с такой силой, что не успеваешь среагировать. Вспышка, а потом стыд. И снова вспышка. Это не про характер — это про то, как при СДВГ работает эмоциональная регуляция — Близкие - когда они говорят «просто сосредоточься» или «ты мог бы если бы захотел». И как объяснить то, что сам не всегда понимаешь — Поздняя диагностика — про облегчение и злость одновременно. Про переосмысление всей своей жизни и долгого ощущения, что с тобой что-то не так — «Ты же умный, почему не можешь просто» — невидимая сторона жизни с СДВГ, которую так сложно донести до тех, кто смотрит снаружи — Что хочется услышать, а что нет: слова, которые помогают, и слова, которые ранят даже с самыми добрыми намерениями — Маленькие шаги к себе - без насилия над собой, выстраивать жизнь, которая подходит именно твоему мозгу Формат: доверительный круг Участие: 400 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия