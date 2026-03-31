Жить с алекситимией, это не только про «я не понимаю своих чувств», но и про постоянное «все вокруг как будто говорят на языке, которому меня никто не учил» Про то, как тебя спрашивают «что ты чувствуешь?» — и внутри пусто. Не потому что ты холодный или бесчувственный. Просто чувства есть, но они где-то за стеклом — видны смутно, назвать невозможно Про тело, которое сигналит — напряжение, усталость, боль, а ты не сразу понимаешь, что это вообще-то эмоция. Просто что-то не так, а что именно — непонятно Про одиночество человека, который очень хочет близости, но не знает, как рассказать о себе то, чего сам не понимает. На встрече поговоришь: — «Я не знаю, что я чувствую» — почему это не равнодушие и не холодность, и как вообще устроена алекситимия — Чувства в теле — когда единственный способ догадаться о своём состоянии это головная боль, ком в горле или тяжесть в груди — Эмоциональное выгорание без предупреждения — когда не замечаешь, что давно на пределе, и система просто отключается — «Ты бесчувственный» — про стыд и непонимание, которые копятся, когда окружающие ждут реакций, которых у тебя нет — Мысли вместо чувств — когда на вопрос «как ты?» отвечаешь фактами и анализом, потому что это единственное, что доступно — Маскинг эмоций — когда научился имитировать «правильные» реакции, чтобы не выглядеть странным, и устал от этого — Отношения и близость — как строить контакт, когда партнёр хочет эмоциональной близости, а ты не знаешь, как её дать — Позднее открытие — про облегчение и растерянность, когда узнаёшь про алекситимию и начинаешь переосмыслять всю свою жизнь — Тревога и алекситимия — когда тело тревожится, а ты не знаешь об этом, пока не станет совсем плохо — «Просто прислушайся к себе» — невидимая сторона жизни с алекситимией, которую так сложно донести до других — Маленькие шаги к себе - как бережно, без насилия над собой, начинать различать своё внутреннее состояние и учиться опираться на него Формат: доверительный круг Участие: 300 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия