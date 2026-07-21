Встреча для тех, кто устал притворяться, что справляется, — и для тех, кто пока не знает, можно ли об этом говорить. Это про то, когда все вокруг как будто просто работают — и у них получается. А у тебя собеседование, которое стоило трёх дней восстановления. Или работа, с которой пришлось уйти, потому что больше не было сил притворяться. Или список задач, который висит уже неделю, и ты смотришь на него и не можешь начать. Или ты сейчас вообще не работаешь. Не потому что не хочешь. А потому что не получается, и это намного сложнее объяснить, чем кажется со стороны. Это про стыд. Про сравнение. Про «в моём возрасте уже давно должен был». Про ощущение, что все знают какой-то секрет про то, как быть взрослым, а тебе его не сообщили. Про то, когда просто оплатить счёт, записаться к врачу или ответить на рабочее письмо — это не мелочь. Это иногда всё, на что хватает сил за день. И про одиночество человека, который очень хочет справляться, но не всегда может. И не знает, можно ли об этом говорить вслух. На встрече поговоришь про то: — Когда работать просто тяжелее: про то, как диагнозы и нейроотличия влияют на трудоспособность, и почему это не лень и не отговорки — Исполнительная дисфункция: когда знаешь что надо, хочешь сделать, но не можешь начать. И это не про мотивацию, это про то, как устроен мозг — Сенсорная и эмоциональная перегрузка на работе: когда офис, коллеги, дедлайны, звонки забирают столько ресурса, что на жизнь уже ничего не остаётся — Маскинг на работе: сколько сил уходит на то, чтобы выглядеть «нормальным сотрудником». И что происходит, когда этот ресурс заканчивается — Выгорание и срывы: когда держался-держался, а потом просто не смог. И как после этого возвращаться — Безработица: когда не работаешь не потому что не хочешь, а потому что система не подходит, сил нет, или каждая попытка заканчивается срывом. И стыд за это давит сильнее, чем сама ситуация — Самообслуживание и автономность: когда еда, уборка, документы, записи к врачу — это не фон жизни, а отдельные задачи, которые требуют огромных усилий — Стыд и сравнение: когда кажется, что все вокруг справляются, а ты нет. И этот стыд мешает просить о помощи, искать работу, двигаться вперёд — Деньги и нестабильность: про тревогу вокруг финансов, про невозможность планировать, про ощущение, что почва уходит из-под ног — Поиск работы с диагнозом: про собеседования, про то говорить или не говорить о своих особенностях, про страх не подойти и страх не справиться — Рабочие отношения: когда сложно с коллегами, с начальником, с конфликтами, с тем чтобы просить о помощи или говорить о своих потребностях — Когда работать вообще не получается: про периоды, когда функционирование падает до минимума. Про вину за это. Про то, как жить в это время — «Ты просто не стараешься»: невидимая сторона трудностей с работой, которую так сложно донести до тех, кто не чувствовал этого изнутри — Что хочется услышать, а что нет: слова, которые помогают, и слова, которые ранят даже с самыми добрыми намерениями — Маленькие шаги к устойчивости: не «просто возьми себя в руки» и не «найди себя». А бережно, без насилия над собой, искать форматы, ритмы и опоры, которые подходят именно тебе, с учётом того, как устроены твои мозг и тело Формат: доверительный круг Участие: 300 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия.