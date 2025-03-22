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Ravecase: Techno Room x Rndm

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Из глубин уральских заводов и фабрик к тебе летит техно-десант из Екатеринбурга — шоукейс Techno Room Community. Рейв-воротилы, которые за девять лет своей бурной деятельности заставили интересоваться ими в Москве и Санкт-Петербурге, где они неоднократно отмечались своими выступлениями. Line up: — 8L (modular live) — Jpassoff — Paul Begge — Rayme (live) — Toldinov — Zaur Gapienko

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Комментарии

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Александр
22 марта 2025, 03:48

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