Отметь День России на самой стильной площадке столицы — ZORKA! Открой для себя летнюю террасу на крыше под открытым небом, где каждый момент наполнен магией и вдохновением. В этот вечер насладись завораживающим закатом и встречай рассвет под живое выступление CHERTKOVSKI & DANA SOKOLOVA совместно с уникальной атмосферой COMMUNITY RUSSIA 1000 свечей и лучшим видом! RASSVET, который заполнит своим светом и объединяет сердца!