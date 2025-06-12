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Rassvet by Community Russia & Zorka Terrace

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Отметь День России на самой стильной площадке столицы — ZORKA! Открой для себя летнюю террасу на крыше под открытым небом, где каждый момент наполнен магией и вдохновением. В этот вечер насладись завораживающим закатом и встречай рассвет под живое выступление CHERTKOVSKI & DANA SOKOLOVA совместно с уникальной атмосферой COMMUNITY RUSSIA 1000 свечей и лучшим видом! RASSVET, который заполнит своим светом и объединяет сердца!

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