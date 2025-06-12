Rassvet by Community Russia & Zorka Terrace
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Отметь День России на самой стильной площадке столицы — ZORKA! Открой для себя летнюю террасу на крыше под открытым небом, где каждый момент наполнен магией и вдохновением. В этот вечер насладись завораживающим закатом и встречай рассвет под живое выступление CHERTKOVSKI & DANA SOKOLOVA совместно с уникальной атмосферой COMMUNITY RUSSIA 1000 свечей и лучшим видом! RASSVET, который заполнит своим светом и объединяет сердца!
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