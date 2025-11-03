ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Ран

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

«Ран» — дзидайгэки (жанр японской костюмно-исторической драмы, который традиционно отмеряют от начала становления самурайского класса до его упразднения), позволяющий зрителю отправиться прямиком в XVI век и увидеть жесточайший передел земель, который неизбежно изменит не только отношения внутри одной рассорившейся семьи, но и всей состоявшейся системы кланов. В своей картине Куросава на уровне сюжета смешивает не только известную легенду Мори Мотонари, но и проблематику «Короля Лира» Уильяма Шекспира, предлагая предельно напряженную и жестокую вариацию известной трагедии. Впоследствии режиссер более не обращался к историям предполагающим такой эпический размах. Режиссер работал с пьесами Шекспира трижды — он вольно интерпретировал «Гамлета» («Плохие спят спокойно») и «Макбета» («Трон в крови»), но именно «Ран» зачастую называют в числе наиболее выдающихся картин мастера. Если Лир распределял свои владения между дочерьми, то у Куросавы крупный военный феодал Итимондзи Хидэтора увидев во сне кошмар, решает разделить замки и земли между своими сыновьями. Все это сначала порождает крупный конфликт внутри семьи, а после и разрушительное кровопролитие. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед-японист, автор телеграм «канала вкус зеленого чая» Александр Симиндейкин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Популярное
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
до

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста