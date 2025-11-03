«Ран» — дзидайгэки (жанр японской костюмно-исторической драмы, который традиционно отмеряют от начала становления самурайского класса до его упразднения), позволяющий зрителю отправиться прямиком в XVI век и увидеть жесточайший передел земель, который неизбежно изменит не только отношения внутри одной рассорившейся семьи, но и всей состоявшейся системы кланов. В своей картине Куросава на уровне сюжета смешивает не только известную легенду Мори Мотонари, но и проблематику «Короля Лира» Уильяма Шекспира, предлагая предельно напряженную и жестокую вариацию известной трагедии. Впоследствии режиссер более не обращался к историям предполагающим такой эпический размах. Режиссер работал с пьесами Шекспира трижды — он вольно интерпретировал «Гамлета» («Плохие спят спокойно») и «Макбета» («Трон в крови»), но именно «Ран» зачастую называют в числе наиболее выдающихся картин мастера. Если Лир распределял свои владения между дочерьми, то у Куросавы крупный военный феодал Итимондзи Хидэтора увидев во сне кошмар, решает разделить замки и земли между своими сыновьями. Все это сначала порождает крупный конфликт внутри семьи, а после и разрушительное кровопролитие. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед-японист, автор телеграм «канала вкус зеленого чая» Александр Симиндейкин.