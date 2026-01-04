ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Rammstein Tribute Show: Till Lindemann Birthday

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя приглашают отпраздновать день рождения Тилля Линдеманна и погрузиться в атмосферу мощного индустриального звучания на трибьют-концерте Rammstein! Этот вечер посвящён человеку, который вывел индастриал-метал на мировые площадки. Тилль — голос и образ, сформировавшие целую эстетику, знакомую миллионам слушателей. Его стиль стал легендой, а музыка Rammstein — культурным кодом поколения. Возрастное ограничение клуба — 18+ (для подтверждения возраста возьми с собой паспорт или водительское удостоверение; подходят только оригиналы, ксерокопии и фото не принимаются). Лица, не достигшие 18 лет, допускаются на концерт только в сопровождении одного из родителей.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста