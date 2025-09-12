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Фокус на актуальном звуке, от блеска экзотичного латинкора до сияния раскатистого индастриал-техно, от первой кнопки play до последнего фэйдера. В лайнапе: Annie / DJ XNX / Etrigan / Hale J / Horny / Loura Palmer / Molokolooza / Queen of the Highway / Tura
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