Пятничный угар
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мощный рок, лиричное инди и настоящие хиты разных жанров в центре Москвы. На сцене: Судорога Ключ на Старт Лючи Штейн | Ни грамма BROaDIT + специальные гости
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