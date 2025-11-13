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Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А-Я»

Blar
улица Усачёва, 13

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3500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Кураторская экскурсия Анны Замрий по выставке, посвящённой русскому авангарду и его наследию. В центре экспозиции — легендарный журнал «А-Я», ставший «бумажным музеем» — пространством для сохранения и раскрытия революционных идей и концепций авангарда. Ты увидишь оригинальные работы представителей «первого» и «второго» авангарда: Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Павла Филонова, Игоря Шелковского, а также картины современных художников Ильи Кабакова, Олега Целкова, Франциско Инфанте и других. Экскурсия раскроет диалог между поколениями авангардистов, расскажет о мифологических исканиях, художественных революциях и той особой роли, которую журнал «А-Я» сыграл в сохранении и передаче художественной памяти. Анна Замрий не только погрузит тебя во внутренний контекст выставки, но и покажет, как идеи авангарда продолжают влиять на современное искусство и культуру. Эта экскурсия — уникальная возможность соприкоснуться с сокровищницей русского авангарда, понять его диалог с сегодняшним днем и прикоснуться к редким историческим артефактам, представленным в экспозиции. О преподавателе: Анна Замрий — архитектор, исследователь, куратор выставочных проектора в центре «Зотов».

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