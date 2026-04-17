На смену ритмам шумного мегаполиса заиграет лёгкая скрипичная музыка, мерцание сотен свечей затмит фары машин, и путешествие из XXI века в XIX начнётся, когда на смену рабочим будням придёт настоящий весенний уикенд. За погружение во времена великого поэта в ответе не только диджеи, которые, к слову, уже подготовили интригующие аранжировки. Тебя встретит виолончелист и скрипач, чья музыка мгновенно перенесёт тебя в Пушкинскую эпоху. Для настроения — сразу подарки. До полуночи каждому гостю команда Бла Бла Фэмили предложит бокал игристого — для блеска глаз и просто потому, что здесь всегда радуют. Привет из современности до нулей: предъявив Пушкинскую карту на входе до 00:00, ты проходишь бесплатно и получаешь напиток в подарок. Кульминацией Пушкинского бала станет большой розыгрыш апрельского уикенда. За соблюдение тематического дресс-кода здесь разыграют подарки — да такие, от которых захватит дух. Ещё бы: фрак, платье, веер и даже перья — всё, что отсылает к эпохе стихов и благородной дерзости, станет твоим шансом на удачу выиграть билеты в театр или депозит до 100.000 рублей.