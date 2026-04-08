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Bla Bla Bar

Москва, Лесная ул., д.20 стр.5

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Шумное пространство в «Депо», объединившее 12 баров под одной крышей. У каждого бара своя концепция, некоторые придерживаются национального уклона. В «Бла бла баре» заявлены паназиатские коктейли, городские хиты на основе ржаного виски, авторские напитки с греческим колоритом и линейка кубинских ромов. К полуночи площадка Bla Bla Bar превращается в большой танцпол, звучат диджей-сеты и живой вокал. Сайт: https://blabla.bar/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 10:00-00:00 Пятница: 10:00-06:00 Суббота: 12:00-06:00
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