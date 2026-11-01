На мастер-классе ты создашь мохнатый светильник. Это не просто лампа, а мягкий и приятный на ощупь объект, который меняет атмосферу в комнате. И самое главное — он включается! Никакой магии: только твои руки и помощь мастера. Ты научишься: — Работать с искусственным мехом. — Создавать объём и форму будущего пушистика. — Делать декор, который не стыдно поставить на видное место. Сразу заберёшь своего пушистика домой — пусть светит и радует! Продолжительность — 2,5 часа. Ближайшие даты: 29 ноября в 18:00 1 декабря в 19:00 6 декабря в 13:00 11 декабря в 13:00 12 декабря в 18:00 15 декабря в 13:00