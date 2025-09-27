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Punx&Booze Fest vol.2

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Сентябрь горит, но панки не плачут. Они собирают остатки мелочухи по карманам, чтоб закупиться тикетами на второй мега-б**ть-убойный Punx&Booze Fest. В это раз столицу накрывает пламя металлизированного панк коктейля Молотова, в состав которого включены: — DEFAULTER, — Личные Убеждения, — СОСТАВ ЧЕЛОВЕКА, — АБСОЛЮТНЫЙ РЕСУРС с презентацией их крайнего и крайне бронебойного LP, — минские хаос-уничтожители DESTROYERS Если надоело на средних темпах подпевать «ой-ой», то самое время реветь, орать и пробивать пол башкой под циркулярный металл-панк беспредел. Сожги в себе эморя и возродись в хаосе!

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