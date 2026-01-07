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Психоз

Марс
Пушкарев переулок, дом 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Центр современного искусства М`АРС совместно с компанией Narratex представляет цифровой VR-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн «4.48 Психоз». В этой мультимедиа-фантазии ты оказываешься в неожиданных обстоятельствах — в психиатрической клинике. Надев VR-шлем, ты погружаешься в абсолютно чуждый мир безумия, испытывая то же, что чувствует сумасшедший. Авторы обратились к ключевым для 1990–х годов темам: телесность, психоделика и социальный протест. Продолжительность иммерсивного сеанса — 18 минут.

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