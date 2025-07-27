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Психологический тренинг про тревожность. Часть 2

Бауманская улица, 56/17

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Этот тренинг поможет тебе разобраться в своей тревожности без самокритики и давления. Ты научишься управлять тревожными состояниями, замечать, когда твоя энергия по привычке начинает утекать на обслуживание тревоги, что позволит почувствовать, какой может быть жизнь без этого. На второй части тренинга ты узнаешь: — Мозговые механизмы формирования и поддержания тревоги. Узнаешь, как влияет детский опыт на закрепление шаблонов непродуктивной тревоги и их отличие от продуктивной. — Как тревога проявляется в теле и как её распознать. Ты сможешь увидеть и почувствовать все зажимы в теле, узнаешь, где «живёт» тревога, и научишься её отпускать. — У тревоги есть голос, и он звучит как твои мысли: ты поймёшь, за какими когнитивными ошибками маскируется тревога. — «Всё должно быть под контролем» — тревога как защита от хаоса. Узнаешь, почему чрезмерный контроль усиливает тревогу и как научиться принимать неопределённость без стресса. — Почему требование к себе «перестать» думать и переживать не работает. Ты узнаешь, что на самом деле поможет тебе отпустить тревогу и вернуть себе энергию, которая утекала на обслуживание тревожных паттернов. Ведущие: Захарова Дарья Александровна — психолог клиники «Медицинский центр психического здоровья Фадеевой». Фадеева Майя Валерьевна — психиатр, директор клиники «Медицинский центр психического здоровья Фадеевой».

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