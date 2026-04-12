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«ПсихоДельта» и РанДомный хор

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Будешь петь в свое удовольствие  госпелы и спиричуэлы, которые выучил за эту долгую осень и зиму. А теперь будешь праздновать приход настоящей весны. Кому ближе православная Пасха, а кому и День космонавтики — разве ж кто-то против? Госпелы несут в себе множество смыслов, и религиозный — только начало, народ вложил в эти песни ещё и мощный протест против угнетения и несправедливости и стремление к лучшему будущему. Поддержи же эту давнюю традицию, и она в ответ поддержит тебя здесь и сейчас.                                                                                                                                Вход — пожертвование.

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