Будешь петь в свое удовольствие госпелы и спиричуэлы, которые выучил за эту долгую осень и зиму. А теперь будешь праздновать приход настоящей весны. Кому ближе православная Пасха, а кому и День космонавтики — разве ж кто-то против? Госпелы несут в себе множество смыслов, и религиозный — только начало, народ вложил в эти песни ещё и мощный протест против угнетения и несправедливости и стремление к лучшему будущему. Поддержи же эту давнюю традицию, и она в ответ поддержит тебя здесь и сейчас. Вход — пожертвование.