Давным-давно, когда не было ни жизни ни смерти, существовало лишь 2 начала, а именно: случайность и бред. Ими заправлял некий Пшыпадковэ Бздуры. Не бог, а обычный мудрец, написавший тысячи тысяч заповедей, которыми пользуются люди счастливые в неконтролируемой случайности и собственном бреду. Ритуал в стиле панк и авантджаз, в этот раз с нотками минимализма.