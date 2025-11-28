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Пшыпадковэ Бздуры

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

111₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки

Про событие

Давным-давно, когда не было ни жизни ни смерти, существовало лишь 2 начала, а именно: случайность и бред. Ими заправлял некий Пшыпадковэ Бздуры. Не бог, а обычный мудрец, написавший тысячи тысяч заповедей, которыми пользуются люди счастливые в неконтролируемой случайности и собственном бреду. Ритуал в стиле панк и авантджаз, в этот раз с нотками минимализма.

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