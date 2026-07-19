Вкусный кофе, приятная атмосфера и романтичный фильм. О чём: Репетитор по французскому беседует с учениками о сокровенном. Великая Изабель Юппер в драме маэстро Хон Сан-су. Кинопоказ — хорошая возможность поговорить и насладиться прекрасным, посмотреть хорошее кино. А ещё отличный повод встретиться с кем-то, с кем ты уже познакомился, и узнать друг друга получше. Но даже если ты придёшь один, то точно найдёшь, с кем поговорить на встрече. Кинопоказы это всегда уютные тёплые встречи, где можно неспеша обсуждать интересные темы. 800р., из которых 500р. депозит на заказ в кофейне. Запись в ТГ