Вкусный кофе, приятная атмосфера и романтичный фильм. О чём: Писатель исследует городское одиночество с девушкой-редактором. Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, он обожает жить один и не стремится связывать себя отношениями. Однажды небольшое издательство предлагает ему стать автором книги «Одинокие в Сеуле» из серии про жизнь одиночек в разных городах, а главным редактором оказывается его знакомая по университету. Кинопоказ — хорошая возможность поговорить и насладиться прекрасным, посмотреть хорошее кино. А ещё отличный повод встретиться с кем-то, с кем ты уже познакомился, и узнать друг друга получше. Но даже если ты придёшь один, то точно найдёшь, с кем поговорить на встрече. Кинопоказы это всегда уютные тёплые встречи, где можно неспеша обсуждать интересные темы. 800р., из которых 500р. депозит на заказ в кофейне. Запись в ТГ