Будет особенный вечер, кино, разговоры и благодарность. В 18:00 начнут показ острого и современного фильма — «Хлопок 100%» режиссёра Михаила Бородина. Это история о взрослении, труде и попытке сохранить достоинство внутри несправедливой системы. Вход бесплатный и свободный, но с условием обязательного заказа в кофейне.