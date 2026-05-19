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Кино
Про событие
Будет особенный вечер, кино, разговоры и благодарность. В 18:00 начнут показ острого и современного фильма — «Хлопок 100%» режиссёра Михаила Бородина. Это история о взрослении, труде и попытке сохранить достоинство внутри несправедливой системы. Вход бесплатный и свободный, но с условием обязательного заказа в кофейне.
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