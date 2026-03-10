Ну всё… Пришло время провожать легенду в последний путь. В программе: панихида по Лабубу, кутья в форме сам знаешь кого, коктейли из сладких слёз. Но долго грустить не нужно. Дальше — весёлая церемония погребения и тусовка с диджеями до утра. А ещё презентуют Chain Fest — фестиваль искусства, моды и музыки. Вход свободный, по регистрации.