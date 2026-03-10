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Про событие
Ну всё… Пришло время провожать легенду в последний путь. В программе: панихида по Лабубу, кутья в форме сам знаешь кого, коктейли из сладких слёз. Но долго грустить не нужно. Дальше — весёлая церемония погребения и тусовка с диджеями до утра. А ещё презентуют Chain Fest — фестиваль искусства, моды и музыки. Вход свободный, по регистрации.
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