Публику ждёт не просто концерт, а полнокровный звуковой ритуал, где минимализм, электроакустический нойз и свободная импровизация сплетутся воедино. Даже стены усадьбы — привычные к шёпоту классики — затаят дыхание. Ты сможешь слушать и лицезреть короля меланхолии столичной сцены Витю Скорбенко, а также экспериментальный дуэт INDEX III выдающегося саксофониста, импровизатора, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова и яркого саунд-дизайнера, звукорежиссёра и исполнителя на live electronics Павла Паньковского. Угощать публику будут домашними настойками и пирогами. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.