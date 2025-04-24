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Пронзительные песни и пироги

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Публику ждёт не просто концерт, а полнокровный звуковой ритуал, где минимализм, электроакустический нойз и свободная импровизация сплетутся воедино. Даже стены усадьбы — привычные к шёпоту классики — затаят дыхание. Ты сможешь слушать и лицезреть короля меланхолии столичной сцены Витю Скорбенко, а также экспериментальный дуэт INDEX III выдающегося саксофониста, импровизатора, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова и яркого саунд-дизайнера, звукорежиссёра и исполнителя на live electronics Павла Паньковского. Угощать публику будут домашними настойками и пирогами. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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