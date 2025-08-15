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Бархатные, завораживающие, плавно развивающиеся мелодии — так звучит план на эту субботу. Аристы лейблов WARPP и Wuzz! объединяются под эгидой проекта «ПРОГМАТИКА». Их музыка звучала в камерных клубах, на больших фестивалях, в России и Аргентине — а теперь дебютирует в Yauza Place: Anton Borin & Bondarev (Hybrid Live) Boho Nativo (Hybrid Live) Jeny Power Montw Yonsh FC / DC / 21+ Бронь столов по телефону.
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