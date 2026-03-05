Художественно-документальный проект о людях, норме и психическом здоровье. В экспозицию вошли фотографии, инсталляции, видео и мультимедиа, которые рассказывают о мечтах, боли и радости, одиночестве и творчестве, а также о буднях жителей психоневрологических интернатов (ПНИ). На выставке представлены работы известного фотохудожника Юрия Козырева, снимавшего людей и быт в психоневрологических интернатах по всей стране, а также инсталляции художника Алексея Сахнова, который живёт в ПНИ. Зрителей ждет эмоциональное путешествие, которое способно перевернуть отношение к людям с ментальными нарушениями и поможет увидеть не «получателей социальных услуг», а живых людей, которым не хватает общения и человеческого участия. Режимы работы: ВТ-ВС с 11:00 до 21:00 ПН — выходной Касса работает до 20:00