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Про отношения

[Camera]
Сретенский бульвар, 6/1с1

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-тренинг посвящён исследованию человеческих отношений и помогает зрителям глубже понять себя и окружающих. Он включает в себя психологические и духовные практики, направленные на развитие взаимопонимания, доверия и гармонии в различных типах отношений — будь то между родителями и детьми, друзьями, коллегами или партнёрами. В отличие от традиционного театра, в этом спектакле главными действующими лицами становятся сами зрители, которые вовлечены в процесс самопознания и взаимодействия. Они под руководством звука, света и проекций погружаются в уникальную атмосферу, где могут исследовать свои чувства и переживания, находить баланс в отношениях, учиться прощать и принимать друг друга, а также смотреть на ситуации с новой перспективы. Спектакль предлагает участникам возможность не только лучше понять своё место и роль в различных отношениях, но и развить навыки, которые способствуют их улучшению и углублению. Расписание сеансов смотри на сайте.

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