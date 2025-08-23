Специальный показ культового киберпанк-аниме. После показа пройдёт обсуждение с Яной Фелтон, автором телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama. О фильме: «2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задается вопросом: что делает человека человеком?»