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Призрак в доспехах

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ культового киберпанк-аниме. После показа пройдёт обсуждение с Яной Фелтон, автором телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama. О фильме: «2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задается вопросом: что делает человека человеком?»

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