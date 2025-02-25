Выставка посвящена теме ощущения лиминальности пространства в искусстве Дарьи Барыбиной. Художница работает с образами повседневности — узнаваемыми элементами обыденной жизни, быта. Барыбина обращается к реалистической манере, добавляя к ней сюрреалистические детали, которые лишают композицию работ натуралистичности. За счет этого приема в ее произведениях создается чувство несоответствия — словно в плоскости изображения вот-вот должно что-то произойти и привести к естественному порядку вещей. * Лиминальное пространство — интернет-эстетика, запечатлевающая места, которые кажутся переходными, жуткими и зачастую сюрреалистичными.