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Принцип дополнительности

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка объединяет шесть художников лаборатории печатных практик «Фотооснова» Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2». Проект, куратором которого выступил Егор Заика, исследует фотографию через призму одноименного философского принципа, сформулированного физиком Нильсом Бором в 1927 году. Принцип дополнительности разрушил бинарную логику «или—или», показав, что взаимоисключающие описания одного явления (например, свет как волна и как частица) могут сосуществовать, дополняя друг друга. В этой логике фотография предстает не просто фиксацией реальности, а перцептивной моделью, полем, где статика обретает динамику, плоскость стремится к объему, а документальность вступает в диалог с абстракцией. Участники выставки исследуют эти дуальные состояния, переводя медиум за пределы его собственных ограничений. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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