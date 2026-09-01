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Принцесса всех горошин Яёи Кусама

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

«Однажды я смотрела на скатерть в красный цветочек. Посмотрев вверх, я вдруг увидела, что те же самые цветы покрывают потолок, окна, стены, всю комнату, моё тело и вселенную» — слова юной девушки, что начала рисовать по совету своего психиатра, а уже в 19 лет стала студенткой городской школы искусств и ремесел в Киото. Разобраться в творчестве политической активистки, нелегальной участницы Венецианской биеннале и принцессы всех горошин современного искусства Яёй Кусамы сможешь в рамках лекции. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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