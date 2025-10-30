Режиссёр, композитор и автор песен Дарья Потишная (Ptaxova) готовит к выпуску свой дебютный альбом «Кровь с молоком», который презентует слушателям в вечер перед выходом релиза на площадках. Гостей ждет лайв-программа с хакасскими народными инструментами и горловым пением, маркет с эксклюзивным мерчом, созданным в коллаборации с художниками к выходу альбома, где каждый слушатель сможет приобрести что-то на память об этом вечере. Художница Настенька будет рисовать гостей, а видеограф Егор Заболоцкий снимет вечер так, как будто ты оказался в странном, красивом сне и смотришь кассету с прошедшего шабаша.