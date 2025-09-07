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Премьерный спецпоказ: «Семейное счастье» и обсуждение

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Вечером 7 сентября будет первый показ «Семейного счастья» — чувственной и дерзкой драмы по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Новый фильм представит куратор Пионера Виктор Прокофьев, а после показа проведёт с режиссёром сессию Q&A. Обсудишь, сложно ли адаптировался в сценарий текст Льва Николаевича и как реалистичный роман воплотился в почти сказочную историю о любви. Евгений Цыганов за исполнение мужской роли в «Семейном счастье» получил на 47-м Московском кинофестивале Серебряного Святого Георгия, ставшего его первой наградой ММКФ. Дебютантка Евгения Леонова сыграла его партнёршу. В составе дивных женских персонажей второго плана – Ирина Розанова, Елена Морозова, Полина Лиске и Юлия Снигирь. Продюсером картины выступил мэтр российского кинематографа Алексей Учитель. «Семейное счастье» — история юной Маши, которая полюбила своего опекуна Сергея Михайловича и стала его женой вопреки холодному приёму сварливой свекрови и соблазнительности пышных балов.

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