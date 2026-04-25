Antonio Barrientos Montero (Baymont Bross) — большая фигура не только испанской, но и вообще мировой брейкса/ брейкбит сцены. Он выступит с двухчасовым сетом из нового, ещё неизданного материала и своих всемирно известных хитов. Кирилл Iva (Fat Vibez Санкт-Петербург) Virtus Socool Natasha D Stepski Brix Jafar