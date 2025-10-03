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Предчувствую тебя

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

1190₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка-исследование, как меняются отношения между людьми в эпоху технологической трансформации. Название проекта отсылает к строке Александра Блока, обращённой к Прекрасной Незнакомке. Для всех этой Незнакомкой становится Будущее: оно манит и пугает одновременно. Тема выставки — сакральное чувство любви и широкий спектр связей: чувственных, физических, эмоциональных и рациональных. Сегодня эта вечная тема приобретает особую остроту: технологии стали неотъемлемой частью интимного опыта. Мы любим и скучаем через лайки и эмодзи, наши чувства проходят через «протезы восприятия» — экраны, камеры, нейросети. Экспозиция выстроена как маршрут по трём пространствам Центра «Внутри»: • МЫ — зона OLED-экранов: коллективный опыт цифровых образов, визуальные ритмы техносферы. • ТЫ — инсталляции и скульптуры о близости, доверии и уязвимости. • Я — уникальный проекционный зал площадью 200 кв.м., главный зал Центра, где зритель остаётся один на один со своим внутренним миром. В проекте участвуют 21 художник — от признанных имён до авторов, отобранных через опен-колл. Время работы: Ежедневно, кроме вт: 11.00-20.40 Вт: 15.40-20.40

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