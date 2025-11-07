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Пойдём гулять

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Название выставки звучит как приглашение к беззаботной игре, но в этом жесте уже заложено нечто большее. Это переход, шаг в сторону, уход от взрослого мира. Прогулка превращается в исследование скрытых страхов и инициации. Пространства детства здесь не воспроизводятся буквально - они реконструируются как психогеографическая карта опыта, в котором нет четкой границы между игрой и агрессией, где самое невинное легко перерастает в опасное, в то, что невозможно исправить. 24 октября состоялось открытие Linda de La. Арт-центра. Первыми выставками Арт-центра стали проекты двух молодых и талантливых кураторов Саши Вар с ее выставкой «Забытые вещи» и Анны Сави, которая представит экспозицию «Пойдем гулять!». Выставочные проекты объединят более 50 авторов, работающих в разных жанрах и техниках.

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