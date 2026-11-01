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Postmodern: джазовая вечеринка «С Новым годом!»

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Предновогодний концерт в стиле Гэтсби, озорное интерактивное шоу от московского проекта Postmodern Band — финалистов телешоу «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия 1», резидентов Клуба Алексея Козлова. В программе вечера — зажигательные новогодние хиты, популярные русские и зарубежные песни в авторских джазовых аранжировках коллектива. А также интерактив с гостями: танцы и песни, конкурсы и подарки от Postmodern Band, юмористический стендап и погружение в атмосферу праздника. Концерт украсит замечательный секретный гость. Каждый сможет ощутить себя желанным гостем вечеринки и проводить уходящий год весело. Дресс-код в стиле Гэтсби приветствуется!

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