Предновогодний концерт в стиле Гэтсби, озорное интерактивное шоу от московского проекта Postmodern Band — финалистов телешоу «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия 1», резидентов Клуба Алексея Козлова. В программе вечера — зажигательные новогодние хиты, популярные русские и зарубежные песни в авторских джазовых аранжировках коллектива. А также интерактив с гостями: танцы и песни, конкурсы и подарки от Postmodern Band, юмористический стендап и погружение в атмосферу праздника. Концерт украсит замечательный секретный гость. Каждый сможет ощутить себя желанным гостем вечеринки и проводить уходящий год весело. Дресс-код в стиле Гэтсби приветствуется!