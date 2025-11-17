Последняя осень
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 800₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Раскрась осеннюю хандру красками звуков и слов, наполни сердце меланхолией и погрузись в атмосферу безнадёжной радости жизни. Тебя ждут: —desine —Правительственная Атака —ЗАВТРА СБРОШУСЬ + AZERATE —podzemlyoj —NASTYA Q —LOVINDAL
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