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Последняя осень

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Раскрась осеннюю хандру красками звуков и слов, наполни сердце меланхолией и погрузись в атмосферу безнадёжной радости жизни. Тебя ждут: —desine —Правительственная Атака —ЗАВТРА СБРОШУСЬ + AZERATE —podzemlyoj —NASTYA Q —LOVINDAL

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