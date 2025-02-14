Выставка к 20-летию галереи pop/off/art. С момента основания в 2004 году галерея работает с разными поколениями художников: круг авторов включает в себя представителей советского нонконформизма и концептуализма, акционизма 1990-х годов, поколения 2000-х, а затем и 2010-х. Среди 35 авторов представлены как классики современного искусства (Эрик Булатов, Михаил Рогинский, Юрий Злотников, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Куприянов, Андрей Красулин, Николай Касаткин, Ирина Нахова, Владимир Янкилевский и др.), так и лидеры сегодняшней арт-сцены (Ольга Чернышева, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, Владимир Шинкарев, Кирилл Челушкин и др.), а также восходящие звезды (Василий Кононов-Гредин, Ася Заславская и др.). Название выставки «Порывы и дуновения» отсылает к главной задаче галереи: быть катализатором художественных процессов, создавая пространство для «дуновений» идей и поддерживая «порывы» на арт-сцене. Выставка обращается не к перечислению проектов, а к глубинной сути искусства — к чувствам и переживаниям, которые рождаются при встрече с произведениями, сохраненными в коллекциях благодаря галерее. Четыре раздела экспозиции — «Жизнь любви», «Сила покоя», «Скрытое беспокойство» и «Битва со временем» — предлагают зрителю не просто увидеть, но прожить многослойный эстетический опыт. Эти впечатления сложно передать словами, но они становятся зримыми и ощутимыми через погружение в мир произведений, вписанных в историю галереи. Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.