Это будет не просто утренний сет на пару часов, а целых 8 часов танцев! Солнце ещё высоко, воздух напоён летом, а в руках – ароматный кофе или любимый summer drink. Уходим в ночь спокойно и счастливо, и это всё с видом на Воробьёвы горы и под любимую музыку! В лайнапе неповторимые: Monoplay / Izhevski / Yuri Usachev / Isentie / СRYSTALL.INE FC / DC