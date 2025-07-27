Выбор редакции
Morning Club x Belle Frog
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Это будет не просто утренний сет на пару часов, а целых 8 часов танцев! Солнце ещё высоко, воздух напоён летом, а в руках – ароматный кофе или любимый summer drink. Уходим в ночь спокойно и счастливо, и это всё с видом на Воробьёвы горы и под любимую музыку! В лайнапе неповторимые: Monoplay / Izhevski / Yuri Usachev / Isentie / СRYSTALL.INE FC / DC
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи