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Morning Club x Belle Frog

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это будет не просто утренний сет на пару часов, а целых 8 часов танцев! Солнце ещё высоко, воздух напоён летом, а в руках – ароматный кофе или любимый summer drink. Уходим в ночь спокойно и счастливо, и это всё с видом на Воробьёвы горы и под любимую музыку! В лайнапе неповторимые: Monoplay / Izhevski / Yuri Usachev / Isentie / СRYSTALL.INE FC / DC

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