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Показ студенческих клипов

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Приходи провести зимний пятничный вечер на показе студенческих видеоклипов. Будут представлены учебные работы студентов Московского Государственного Института Культуры, находящиеся в поиске своего зрителя. Ты сможешь увидеть яркие, романтичные, ностальгические и даже жуткие клипы под самые разные и неожиданные песни. В рамках показа тебя ожидает обсуждение просмотренного видеоклипа с участниками показа и начинающими режиссерами, приятная компанейская атмосфера и угощения. Приходи за опытом, эмоциями и вкусным чаем. Вход — свободный донат.

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