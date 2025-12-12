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Показ студенческих клипов
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Приходи провести зимний пятничный вечер на показе студенческих видеоклипов. Будут представлены учебные работы студентов Московского Государственного Института Культуры, находящиеся в поиске своего зрителя. Ты сможешь увидеть яркие, романтичные, ностальгические и даже жуткие клипы под самые разные и неожиданные песни. В рамках показа тебя ожидает обсуждение просмотренного видеоклипа с участниками показа и начинающими режиссерами, приятная компанейская атмосфера и угощения. Приходи за опытом, эмоциями и вкусным чаем. Вход — свободный донат.
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