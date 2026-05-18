История о юной ведьме Кики и её верном спутнике — чёрном коте Дзидзи. «Ведьмина служба доставки» — это лирическая повесть о взрослении, творческом кризисе, об утрате и новом обретении себя. Погрузишься в историю создания не только мультфильма, но и самого аниматора. История его жизни, поступки и мотивация — ключ к пониманию работ мастера. На лекции расскажут что надо знать, чтобы понимать Миядзаки и про его творческий принцип сочетать несочетаемое. Посмотришь раскадровки и расскажут про фантастический реализм и визуальные приёмы режиссёра. Запись в ТГ