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Показ с лекцией: «Ведьмина служба доставки»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

История о юной ведьме Кики и её верном спутнике — чёрном коте Дзидзи. «Ведьмина служба доставки» — это лирическая повесть о взрослении, творческом кризисе, об утрате и новом обретении себя. Погрузишься в историю создания не только мультфильма, но и самого аниматора. История его жизни, поступки и мотивация — ключ к пониманию работ мастера. На лекции расскажут что надо знать, чтобы понимать Миядзаки и про его творческий принцип сочетать несочетаемое. Посмотришь раскадровки и расскажут про фантастический реализм и визуальные приёмы режиссёра. Запись в ТГ

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